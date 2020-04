Bach : Magnificat - Valentin Tournet et la Chapelle Harmonique

Coup de projecteur sur un jeune chef qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps.

[première diffusion : 22 octobre 2019]

Valentin Tournet a 23 ans. il est violiste de formation, il a fondé son ensemble, la Chapelle Harmonique, il y a tout juste deux ans, et il publie aujourd'hui son premier disque, enregistré à la chapelle Royale de Versailles.

Le programme nous emmène au temps de Noël avec une cantate et le Magnificat. Un Noël que le chef n’a pas voulu “doucereux ni même excessivement méditatif. Mais plutôt triomphal, celui de la célébration du miracle, comme l'est à Pâques la résurrection après l'épreuve du deuil”.

Dès les premières minutes de musique, on est impressionné par la maîtrise, la précision et l’engagement de ce jeune musicien qui semble déjà connaître son Bach sur le bout des doigts. Sa direction animée, vive et colorée séduit immédiatement.

Un premier disque très réussi qui impose le musicien comme l'une des figures montantes de la musique baroque en France.