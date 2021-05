"Rhapsody", le premier disque de la mezzo soprano arménienne Varduhi Abrahamyan

L’Opéra de Monte-Carlo et les Musiciens du Prince-Monaco gravent le nouveau disque de la mezzo-soprano Varduhi Abrahamyan, sous la baguette du Maestro Gianluca Capuano. En partenariat avec la Cecilia Bartoli Music Foundation, Varduhi Abrahamyan enregistre son premier disque «Rhapsody». Cet enregistrement rend hommage à Pauline Viardot, cantatrice, pianiste, compositrice et librettiste, née à Paris en 1821, dont on fête le bicentenaire cette année.

Disque paru en avril 2021, sous le label Decca.