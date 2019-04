Duel : Haendel et Porpora par la mezzo-soprano Giuseppina Bridelli

Et pourtant, ce disque met en lumière la guerre des goûts selon deux compositeurs à Londres. Parmi les rivalités les plus vives dont l’histoire du 18e siècle garde la mémoire, celle de Haendel et Porpora à Londres semble avoir fasciné les journalistes. Peut-être que Haendel avait le monopole de l’opéra à Londres, peut-être que l’arrivée de Porpora le fit trembler.

Plus qu’une rivalité entre les deux compositeurs, c’est surtout une guerre des chanteurs, des mécènes et des compagnies d’opéra car il semble bien que les deux artistes s'estimaient.

La mezzo-soprano Giuseppina Bridelli empoigne les airs d’opéra avec une aisance incroyable, une justesse d’intonation, de style et de sensibilité qui séduisent à chaque instant. A aucun moment elle ne tombe dans le kitch des vocalises, à aucun moment sa voix ne faiblit, la chanteuse italienne, tragédienne de premier plan, offre ici un tour de chant qui fait mouche, à l’image de la photo de la pochette du disque où on la voit en escrimeuse, épée à la main.

Georg Friedrich Haendel

Alcina HWV 34 : Sta nell'Ircana pietrosa tana (Acte III Sc 3) Air de Ruggiero

Guiseppina Bridelli, mezzo-soprano

Le concert de l’Hostel Dieu

Franck-Emmanuel Comte, direction

Nicola Porpora

Calcante e Achille : A questa man verra (Air d'Achille)

Guiseppina Bridelli, mezzo-soprano

Le concert de l’Hostel Dieu

Franck-Emmanuel Comte, direction

Georg Friedrich Haendel

Ariodante HWV 33 : Scherza infida in grembo al drudo (Acte II) Air d'Ariodante

Guiseppina Bridelli, soprano

Le concert de l’Hostel Dieu

Franck-Emmanuel Comte, direction