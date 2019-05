Bruckner / Wagner

Un miroir entre l’oeuvre de Bruckner et celle de Wagner, c’est le grand projet d’Andris Nelsons qui mène, avec le Gewandhausorchester de Leipzig, une des plus belles intégrales des symphonies de Bruckner. Nelsons n’a jamais caché sa fascination pour l’oeuvre de Bruckner qui, selon ses mots, “élève l’âme”. Une musique qu’il dirige avec une ferveur mystique, une contemplation des sons et de la palette orchestrale, une musique qui devient, avec lui, magnétique.

Avec la Sixième symphonie, la plus “effrontée” selon le compositeur, c’est la transparence, la vivacité, l’audace qui se distingue face à la laborieuse Neuvième symphonie qui demandera presque dix années de travail à Bruckner.

Entre ces deux monuments, comme une respiration, se glisse la musique de Wagner qui d’un seul coup paraît fluide, aérienne, instantanée et poétique. L’orchestre de Leipzig connaît parfaitement les symphonies de Bruckner, souvent programmées et enregistrées. Ici, elles prennent un nouvel envol avec Andris Nelsons.

Anton Bruckner

Symphonie n° 6

Scherzo

Gewandhausorchester Leipzig

Dir. Andris Nelson

Richard Wagner

Parsifal, Prélude Acte 1

Gewandhausorchester Leipzig

Dir. Andris Nelson