Secrets de Roy : Pièces de violes, François Couperin - Mathilde Vialle

Voilà un très beau disque que l’on doit à la violiste Mathilde Vialle qui nous fait découvrir les pièces pour viole écrite par François Couperin, avec quelques questions : d’où viennent ces pièces et pour qui ont-elles été écrites ?

François Couperin était un grand claveciniste et laisse de nombreuses pièces pour son instrument. Mais il ne jouait pas de viole de gambe. Ses deux suites n’ont donc pas été écrites par un virtuose de l'instrument, fait exceptionnel à l’époque.

Ce recueil, publié en 1728, est donc entouré de mystères qui contribuent à éveiller la curiosité de tout musicien ou musicologue qui déciderait de se plonger dans l’étude de ces pièces. On ne connaît rien de leur genèse et la violiste Mathilde Vialle se demande si elles n’auraient finalement pas été écrites pour les grands virtuoses de l’époque comme Marin Marais ou Antoine Forqueray. Le mystère reste entier, c'est bien là le secret du Roy.

En plus de ces deux suites, Mathilde Vialle nous propose des transcriptions de pièces écrites pour le clavecin, comme le Tic toc choc, ou encore La séduisante…