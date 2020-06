Elgar ; Sea Pictures, The Music Makers - Vasily Petrenko

Le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra et Vasily Petrenko poursuivent leur cycle Elgar. D'un côté une oeuvre méconnue - "The Music Makers" - et de l'autre, les célèbres "Sea Pictures" créées en 1899 et interprétées ici par la mezzo soprano Kathryn Rudge, elle aussi originaire de Liverpool.

Elgar - Vasily Petrenko