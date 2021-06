Ravel - Basque National Orchestra, Robert Trevino

Ravel aimait sa côte Basque, ses paysages et son air frais. Tous ces éléments ont inspiré sa musique.

« Lors de mon tout premier engagement avec l’Orchestre National Basque, j’ai dirigé Ravel » (Robert Trevino)

Pour le chef Robert Trevino, il n'y a pas de doute : Ravel est un compositeur franco-basque. Sa musique est française, basque et espagnole, tout comme l'orchestre qui enregistre ce disque, le Basque National Orchestra. D’ailleurs on trouve dans cette formation des musiciens des deux nationalités qui traversent régulièrement la frontière pour aller travailler.

Cet enregistrement présente les liens musicaux, historiques et philosophiques de Ravel avec cette région. Une « véritable vision du monde » selon Trévino. « Le pays Basque se distingue géographiquement du reste de l’Espagne et de la France. C’est un territoire unique. On y trouve la mer Cantabrique, une masse d’eau glaciale, à la fois d’une grande férocité et d’une grande beauté »

Grande beauté également pour se disque, qui est notre coup de coeur du jour !