Beethoven par Kurt Masur

Les archives de l’Orchestre Philharmonique de Londres ont quelques belles surprises dans leurs cartons. C’est le cas ici avec ces deux symphonies de Beethoven, enregistrées en public en 2004, et qui paraissent aujourd’hui sous la direction de l’un des derniers grands directeurs de l’orchestre britannique : l’Allemand Kurt Masur (1927-2015).

Kurt Masur et Londres, c’est une grande histoire d’amour. Nommé premier chef de l’Orchestre Philharmonique de Londres en 2000, Masur va donner plus de 150 concerts dans la capitale en 15 ans.

C’est d’ailleurs lui qui, en 2005, va initier ce label (LPO Live) avec deux symphonies de Chostakovich.

On se souvient, à Paris avec l'Orchestre National de France, de ses grands cycles Beethoven. Tout était structuré, architecturé, pensé. Aucune place pour le hasard puisque Beethoven a été un compagnon de vie pour Kurt Masur.

On retrouve ici l’urgence du concert, avec les troisième et la cinquième symphonies. Le Daily Telegraph parlait d’un “Beethoven de feu et de flammes qui avait laissé le public de Londres dans un état euphorique”