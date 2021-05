Bach, Kantaten n°34 par Rudolf Lutz

Bach a composé presque trois cents cantates, dont il ne reste aujourd'hui que deux cents d'entres elles. Rudolf Lutz nous propose son interprétation des Cantates BWV 46, 87 et 92 avec l'Orchestre de la Fondation Jean-Sébastien Bach.

Rudolf Lutz est né en 1951, il est organiste, claveciniste, chef d'orchestre et compositeur. Il a étudié à la Haute École d'art de Zurich et à l'Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne. À 22 ans, il est organiste à l'Église évangélique St-Laurent de Saint-Gall en suisse. Lutz enseigne également l'improvisation à la Schola Cantorum de Bâle.

En 2006, Lutz est nommé directeur artistique de la J. S. Bach-Stiftung, fondation engagée dans les représentations et d'enregistrements d'œuvres vocales complètes de J.S. Bach. La Fondation est constituée d'un chœur et d'un orchestre (Schola Seconda Pratica) accompagnée de solistes internationaux spécialisés dans le répertoire de Bach.

Distribution : Choir Of The J.S. Bach Foundation ; Orchestra Of The J.S. Bach Foundation ; Rudolf Lutz, direction

Disque paru le 19 mars 2021, sous le LabelJ.s. bach-stiftung, Outhere