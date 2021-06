Ondine : Légendes d'Europe du Nord - Alexis Kossenko, Vassilis Varvaresos

Vassilis Varvaresos est un pianiste grec formé en France. Il a sorti il y a quelques années un très beau disque intitulé V comme Valse. Le revoilà dans un programme qui nous fait voyager en Europe du Nord. Et pour cet enregistrement, il partage l’affiche avec le flûtiste Alexis Kossenko.

Le disque réunit trois compositeurs : Carl Reinecke, pianiste de la cour du royaume de Danemark, puis directeur de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. Il fut le professeur d'EdvardGrieg que l’on retrouve donc également au programme de ce très beau disque.

Alexis Kossenko et Vassilis Varvaresos ont choisi l’option des instruments historiques : un Bechstein et un Steinway côté piano, et trois flûtes allemandes du début des 19e et 20e siècles.

C'est donc un programme en forme de voyage aux pays des elfes, des trolls, des sylphides et des nymphes des eaux avec au centre la figure d’Ondine, créature des eaux.

Un troisième compositeur est également présent sur de ce disque : Carl Joachim Andersen. Ce compositeur fut aussi chef et flûtiste virtuose danois et co-fondateur du philharmonique de Berlin. On découvre plusieurs pièces de son répertoire comme Au bord de la mer, Ballade et danse des sylphes ou encore quelques morceaux de salon.