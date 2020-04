Lieder de Franz Liszt par Cyril Dubois et Tristan Raës

Dans l’univers du lied, Liszt n’est pas le compositeur auquel on pense immédiatement. Schubert, Schumann, Brahms arriveront toujours avant lui, et pourtant, il laisse un corpus de premier plan.

[première diffusion : 07 octobre 2019]

« C’est en travaillant les Sonnets de Pétrarque que nous sommes immédiatement tombés sous le charme du lyrisme exacerbé de la voix chez Liszt. » précisent Cyrille Dubois et Tristan Raës.

Chez Liszt, tout est chant – via la littérature et l’amour de la poésie. Bien souvent, les déclamations pianistiques ne sont qu’opéra ou lied.

« Sa musique si démonstrative et accessible répond aux tumultes de notre époque si tourmentée. » En plein phase avec le langage, le personnage, l’esthétique de Liszt, le duo Dubois / Raës offre un disque de premier plan et déjà Diapason d’Or : « Ce chant jeune, noble et toujours sensible impressionne par ses qualités de coloris, avec une plasticité fantastique de l’émission dans l’aigu et une domination rare des dynamiques ».