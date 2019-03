Le timbre chaud d’Anaïs Bertrand, la voix virile de Nicolas Brooymans, nous invitent également à un récital de poésie. Le sens du mot étant pour ce répertoire aussi important que la note. L’ensemble Près de votre oreille témoigne de l’incroyable vitalité des ensembles de musique ancienne en France. Le Consort de Justin Taylor, Nevermind de Jean Rondeau, l’ensemble Desmarest de Ronan Khalil : autant de projets dirigés par des musiciens qui n’ont pas 30 ans et remarqués par la presse puisque Le Monde vient d’écrire à propos de Come Sorrow : “Le luth de Thibaut Roussel et la viole de Robin Pharo portent cette vocalité, entre délicatesse et spiritualité, lyrisme et expressivité – en témoignent la fameuse Frog Galliard et le sublime Flow My Tears de Dowland. Près de votre oreille certes, mais aussi tout contre votre cœur.”

John Dowland

Dowland'sAdew for master Oliver Cromwell - pour luth et viole de gambe

Ensemble près de votre oreille

Robert Jones

Come sorrow - pour 2 voix luth et viole de gambe

Ensemble près de votre oreille