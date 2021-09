Mozart / Jones : Violin Sonatas Fragment Completions - Rachel Podger

A sa mort prématurée en 1791, Mozart a laissé derrière lui un bon nombre de fragments inachevés et notamment un grand corpus de musique de chambre, concertos et piano solo. Ce sont quatre fragments de violon et piano que Rachel Podger a décidé de reprendre accompagnée de Christopher Glynn au piano. Le duo reprend trois sonates Allegro en si bémol majeur ainsi qu'une fantaisie en do mineur, le tout datant de la dernière décennie de Mozart à Vienne.

Le disque fait également honneur au musicologue Timothy Jones qui a commencé un projet ambitieux d'achever des fragments de Mozart, il y a plus de 10 ans. Il s'apprêtait à écrire un livre, Mozart et la densité expressive, lorsqu'il reçut un défi de la part d'un collègue : appliquer tout ce qu'il écrit sur Mozart. Une fois qu'il a débuté, Jones a découvert qu'il avait beaucoup de chemin à parcourir :

Je me suis dit, d'accord, je suis un fil conducteur particulier de la musique dans cet achèvement, mais je pourrais tout aussi facilement imaginer cinq fils différents.

Timothy Jones

Et l'expérience fut révélatrice comme en témoigne ce disque paru le 26 mars dernier chez Channel Classics Records !