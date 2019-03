Le Prokofiev sans concession de Vadym Kholodenko

Vadym Kholodenko est incontestablement le nouvel ambassadeur de la musique russe… Le gagnant du concours Van Cliburn 2013 a déjà enregistré Rachmaninov, Medtner, Tchaïkovsky, Stravinsky ou Balakirev. En 2018, il a récompensé d’un Diapason d’or de l’année pour un disque Scriabine. Il s’est également lancé il y a deux ans dans une intégrale des concertos de Prokofiev avec l'orchestre symphonique de Fort Worth. Le deuxième et dernier volume vient tout juste de sortir et regroupe trois concertos aux esthétiques très différentes : le plus célèbre, le 3e ; le 4e, écrit pour la main gauche ; et le romantique 1er. Des œuvres auxquelles le pianiste donne une brillance d’acier : les rythmes sont saccadés, les accords martelés, les nuances acérées… Mais ce pianiste puissant à la technique irréprochable sait aussi se faire souple et dansant quand Prokofiev l’exige… Vadym Kholodenko se plie aux nombreuses exigences de cette musique avec une fraîcheur singulière. Et c’est ce qui fait la force de cet enregistrement.

Serge Prokofiev

Concerto pour piano n°4 en Si bémol Maj op 53 (pour la main gauche) : 4. Vivace

Vadym Kholodenko, piano

Fort Worth Symphony orchestra

Michel Harth-Bedoya, direction

Concerto pour piano n°1 en Ré bémol Maj op 10 : 1. Allegro brioso

