Rachmaninov par le pianiste Daniil Trifonov

Daniil Trifonov transforme tout ce qu’il touche en or. Grâce à sa technique superlative, son jeu perlé et nuancé est magique, grâce à son imagination foisonnante qui transforme chaque note ou chaque silence en événement.

Rachmaninov va bien à ce jeune musicien qui a saisi l'ambiguïté et le paradoxe de ses concertos, et notamment du 3e : une oeuvre extravertie et exaltée qui porte pourtant en elle spiritualité, gravité et profondeur. “En terme de technique, de psychologie et de complexité émotionnel, le 3e concerto de Rachmaninov est l'une des œuvres les plus difficiles du répertoire” dit-il d’ailleurs.

Souvent conquérant dans son interprétation, Daniil Trifonov n’en oublie donc pas pour autant d’évoquer les tourments intérieurs du compositeur. C’est ce qui fait la réussite de son interprétation.

Son intégrale s'impose comme l'une des plus impressionnantes de ce début de 21e siècle.