On fête l’anniversaire de l’un des génies de l’humanité : les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci grâce au très beau disque de l’ensemble Doulce Mémoire sous la direction de Denis Raisin Dadre. “J’ai travaillé sur ce que pouvait être la musique secrète des peintures, quelles musiques pouvaient suggérer ses tableaux”. De la douceur au mystère, de la malice à la tendresse ; c’est Leonardo de Vinci raconté en musique. Une Mona Lisa illustre la Joconde, un Agnus Dei de Jacob Obrecht est en miroir du Baptême du Christ.

On sait que, dès la renaissance, les liens entre la peinture et la musique étaient ténus, et que Leonard pratiquait la musique. “Le choix s’est fait assez facilement, précise Denis Raisin Dadre, car je voulais absolument prendre les tableaux du musée du Louvre. Ensuite, certains me parlaient instinctivement. Finalement, seul La Cène m’a posé question ; cette peinture murale me semble incroyablement moderne, en avance sur son temps.”

“J’ai été touché par la réflexion d’un critique d’art des années 1950 sur la “musique secrète” qui se dégageait de la Vierge aux rochers, bien que ses deux anges musiciens, peints par Léonard, aient disparu. Je me suis donc pris à imaginer cette musique.”

Programmation musicale

Jean L’Héritier

Ave Mater Matris Dei

Doulce Mémoire

Dir. Denis Raisin Dadre

Domenico da Piacenza

Bel fiore

Doulce Mémoire

Dir. Denis Raisin Dadre

Francesco Spinacino

Recercare

Doulce Mémoire

Dir. Denis Raisin Dadre

Anonyme

Poiche t'hebbinelcore (Contrafactum de Fortuna desperata)

Doulce Mémoire

Dir. Denis Raisin Dadre

Anonyme

Fortuna Desperata

Doulce Mémoire

Dir. Denis Raisin Dadre