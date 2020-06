Antonio Draghi ; El Prometeo - Leonardo García Alarcón, Cappella Mediterranea, Choeur de Chambre de Namur

Né à Rimini en 1635 et mort à Vienne en 1700, Antonio Draghi est au service des Habsbourg. Il va fournir pendant plus de 30 ans des opéras pour des célébrations princières. Son Prométhée a été créé en 1669 pour l'anniversaire de la Reine d'Espagne et a ensuite été oublié...

Antonio Draghi ; El Prometeo - Leonardo García Alarcón, Cappella Mediterranea