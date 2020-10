Un très beau disque présentant trois sonates de Mozart, enregistrées par deux musiciennes de talent : la violoniste Vineta Sareika et la pianiste Amandine Savary. On y trouve un équilibre dans le jeu, mais aussi de la fougue et de l'allant.

Mozart : Sonates pour violon - Amandine Savary, Vineta Sareika