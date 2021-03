Le compositeur polonais Jakub Golabek et sa 3e Symphonie dirigée par Lorenzo Coppola et l'Orkestra Historyczna

Ce disque réunit les Symphonies en ut majeur et si bémol majeur du compositeur polonais Jakub Gołąbek et sa Partita en ut majeur pour cuivres. Ainsi que le Concerto pour clarinette en si majeur de Karol Kurpiński datant de 1823, sous la direction du chef et clarinettiste Lorenzo Coppola.

Jakub Golabek, Symphonie n°3, Orkestra Historyczna, direction Lorenzo Coppola, © DR