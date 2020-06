Le Clavier bien tempéré - Trevor Pinnock

Le claveciniste et chef de choeur Trevor Pinnock enregistre pour la première fois, à 73 ans, ce monument de la littérature pianistique.

“Mon voyage avec le Clavier bien tempéré a été de toute une vie. Je l’ai rencontré pour la première fois vers 12 ans… Quelques années plus tard, j’ai entendu tous les préludes et fugues joués au piano à la radio, et j’ai été accro. Dans la vingtaine, j’ai moi-même enregistré quelques préludes et fugues pour la radio, et je savais alors qu’un jour je les jouerais tous. Cependant, la montagne semblait insurmontable… "