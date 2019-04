Bach par Renaud Capuçon et David Fray chez Erato

Les deux artistes donnent ses œuvres en concert depuis déjà quelques années : le passage à l’enregistrement leur a donc paru évident.

Notre oreille est aujourd’hui habituée aux versions sur instruments anciens. Pourtant, le piano inventif et coloré de David Fray nous fait vite oublier le clavecin : il dialogue avec le violon mais n’hésite pas parfois à le combattre, à s’imposer face à lui. Les sonates de Bach n’en sont que plus vivantes et animées. Quant au violon de Renaud Capuçon, il sait parler au cœur et émouvoir dans les mouvements les plus recueillis. Deux musiciens pour un équilibre parfait dont l’interprétation rivalise sans problème avec les versions sur instruments anciens.

Jean Sebastien Bach

Sonate pour violon et piano n°3 en Mi Maj BWV 1016 : 4. Allegro

David Fray, piano ; Renaud Capuçon, violon

Jean Sebastien Bach

Sonate pour violon et piano n°4 en ut min BWV 1017 : 1. Sicilienne. Largo - 2. Allegro

David Fray, piano ; Renaud Capuçon, violon