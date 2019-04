Liszt / Collegium Vocale Gent chez Alpha

C’est aussi, pour le public, un Liszt qui déroute, déconcerte et qui peut même mettre mal-à-l’aise.

Tout est en lambeaux.

Il faut, pour interpréter la Via Crucis, des interprètes inspirés, précis et fervents. Après la sublime version de Vox Clamentis et Jean-Claude Pennetier (indispensable pour découvrir l’œuvre), voici une nouvelle version qui fera date grâce à l’approche de Reinbert de Leeuw, musicien atypique, à l’image de Liszt : compositeur, chef d’orchestre, pianiste, passionné par la création, pianiste préféré de Barbara Hannigan, il donne ici une version douce, réconfortante et apaisée de la Via Crucis. Il maîtrise chaque recoin d’une œuvre qui demande une écoute attentive et concentrée