Une version inédite de l’opéra La Flûte enchantée de Mozart écrite pour quatuor à cordes ! Qui en est l’auteur ? Nul ne le sait… Seule la date est indiquée sur la partition : 1801, soit dix ans après la création de l’opéra.

Mais ce qui est sûre, c’est que son auteur était un expert de la musique de Mozart, et qu’il maîtrisait l’art du quatuor à cordes. Avec les quatre instruments, il réussit à créer un univers sonore qui rend justice aux plus grands airs de l’opéra. Et sans jamais perdre la dramaturgie et la théâtralité de l’œuvre lyrique. Un exploit et une partition de plus de 45 minutes à découvrir d’urgence.

Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée K 620 : Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (Acte II) Air de la Reine de la Nuit - transcription pour quatuor à cordes

Quatuor Zaïde

Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée K 620 : Ouverture - transcription pour quatuor à cordes / Zu Hilfe ! Zu Hilfe ! (Acte I) Air de Tamino et les 3 dames - transcription pour quatuor à cordes

Quatuor Zaïde