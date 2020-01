Farinelli - Cecilia Bartoli

“Un seul dieu, un seul Farinelli” aurait lancé une aristocrate de l’époque, en pleine extase, après avoir entendue le chanteur. Artiste unique et inégalé, il a modifié le paysage de l’opéra italien de l’époque : “dans sa voix la puissance, la douceur et la mesure écrivait Charles Burney. Et dans son style, le tendre, le gracieux et le rapide”.

On ne saura jamais à quoi ressemblait sa voix. Mais on sait quel était son répertoire : virtuose et grisant mais aussi intense et sombre. Ce sont ces deux facettes que la mezzo Cecilia Bartoli a souhaité mettre en miroir dans son dernier opus, entièrement consacré au plus célèbre des castrats… Farinelli n’était pas qu’une machine virtuose semble-t-elle affirmer, c’était aussi un chanteur-acteur capable d’émouvoir. Sa voix riche et pleine était donc au service de l’expression la plus subtile. Tout comme celle de Cecilia Bartoli qui se montre émouvante dans les airs les plus sombres.