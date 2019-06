L'Art de Jean-Pierre Wallez chez Decca

« Jean-Pierre Wallez, violoniste français jusqu’au bout de l’archet », ainsi est intitulé ce coffret de 12 disques. Sans doute une légende pour certains auditeurs qui ont certainement découvert le répertoire baroque avec ce violoniste français né en 1939.

Qui n’a pas écouté un disque de l’Ensemble Instrumental de France dans les années 70 ? Jean-Pierre Wallez était l’architecte de cette formation, pionnière pour le répertoire baroque.

Ce coffret retrace la carrière de ce musicien généreux et passionné.

“Mon Dieu s’appelait ZinoFrancescatti. Pour moi il était tout… le soleil, l’opéra italien...Son bel canto dans Paganini était unique. Plus tard, nous nous sommes rencontrés et il me faisait même l’amitié d’assister à mes concerts.”

Le violon de Jean-Pierre Wallez est lui aussi lumineux, solaire, radieux. Ce coffret en témoigne.

Jean-Marie Leclair

Concerto n° 1

Jean-Pierre Wallez (violon)

Ensemble instrumental de France

Robert Schumann

Sonate pour violon et piano n° 1

Jean-Pierre Wallez (violon), Bruno Rigutto (piano)