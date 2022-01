Kálmán: Gräfin Mariza - Munich Radio Orchestra, Ernst Theis, © *

La Comtesse Maritza peut être considérée comme un chez d'oeuvre de Kálmán. L'orchestre de la radio de Munich nous en livre son interprétation... On écoute !

La musique d' Emmerich Kálmán trouve ses sources dans le folklore populaire hongrois. Cependant, le compositeur a su s’inspirer également du style viennois tout en faisant des concessions aux nouveaux rythmes qui traversèrent l’océan au cours des années vingt.

ici, l'œuvre raconte l'histoire d'une comtesse qui, au milieu de beaucoup de confusion, trouve son véritable amour dans un comte appauvri. La musique avec des succès comme "Komm mit nach Varaźdin", "Komm Zigan, spiel mir was vor !" et "Wo wohnt die Liebe ?" a rendu l'opérette célèbre et favorite du public. Il existe différentes versions de la pièce dont les droits ont été achetés par plusieurs théâtre à travers le monde : le Schubert Theater de New-York, le théâtre de Mulhouse ou encore le Théâtre des Champs-Elysées.

Le label CPO publie l'une des œuvres les plus jouées en Europe germanophone, l'opérette à succès d'Emmerich Kálmán, Gräfin Mariza, qui, selon le Centre d'information sur la musique allemande en 2016, était numéro 10 sur la liste des succès de l'opérette. Comme chef d'orchestre, l'Orchestre de la Radio de Munich a de nouveau fait appel à un spécialiste avéré de l'opérette : Ernst Theis.