JS Bach & Beyond : A well tempered conversation - Julien Libeer, © *

Le pianiste belge, Julien Libeer, signe son deuxième album sous le label Harmonia Mundi. Le disque est paru la semaine dernière et on vous en parle ce matin !

C'est vers l'âge de quatre ans que le belge Julien Libeer découvre Leonard Bernstein avec West Side Story. Cette découverte signe le début d'une relation passionnée à la musique. Il développe alors un grand intérêt pour la musique et se met à étudier le piano avec dans l'idée de devenir chef d'orchestre.

Le musicien entre alors au Conservatoire Royal de Bruxelles et étudie également à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth auprès de Maria Joao Pires durant cinq ans. Depuis, Julien Libeer a acquis une telle maîtrise de son instrument qu'il est régulièrement invité par le Palais des Beaux-Arts et Flagey à Bruxelles, le Concertgebouw à Amsterdam ou encore le Théâtre de la Ville et la salle Cortot à Paris.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

À lire aussi AUDIO 15 min émission L'invité du jour Julien Libeer, pianiste : "Le Concertino de Dinu Lipatti est un petit bijou"

Après s'être consacré pendant des années à Beethoven, il revient aujourd'hui avec un album dédié à Bach. Un album né d'un agenda vide dû à la pandémie paralysante. Durant cette période, Julien Libeer ouvre le premier livre du Clavier bien tempéré et commence à apprendre la première page. Une page puis deux jusqu'à arriver à la fin du livre II en décembre dernier. Bach a été pour lui une présence constance dans sa vie musicale et c'est donc tout naturellement qu'il nous présente ce disque paru chez Harmonia mundi. Voici ce qu'il dit à propos de l'oeuvre choisie :

En tant que réalisation intellectuelle et musicale, il est dans une ligue à part, et en l'absence de quelque chose de vraiment similaire ou équivalent, il semble vivre dans sa propre tour d'ivoire. Et pourtant, historiquement, peu d'œuvres ont été aussi fécondes que les 48 Préludes & Fugues. Tous les compositeurs, de Mozart à Ligeti, s'y sont tournés avec admiration pour obtenir des conseils, et si l'esprit de Bach plane sur la plupart de la musique occidentale, c'est sans doute grâce à son clavier bien tempéré.