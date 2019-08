Joseph Marx par David Lively sous le label Naxos

Recteur de l’académie de Vienne, Joseph Marx a œuvré à la reconstruction de la vie musicale après la seconde guerre. Il fut aussi un pédagogue recherché et un important critique musical… pourtant, son nom est aujourd’hui largement oublié. Son problème ? il s’est trompé d’époque. Joseph Marx était un grand romantique… il défendra toute sa vie la musique tonale, ce qui n’était pas de bon ton à une époque où les modernes dominaient de l’histoire de la musique…

De plus, Joseph Marx, s’il n’a jamais adhéré aux idéaux du régime nazi, ne les a pas non plus condamnées ouvertement. Même si les musicologues qui se sont depuis penchés sur son cas assurent qu’il n’a jamais soutenu le régime nazi, il est resté pour beaucoup suspect.

Sa musique sort cependant peu à peu de l’ombre. Le label Naxos nous fait découvrir un immense concerto pour piano dit “romantique”. Une grande fresque inclassable au piano brillant et à l’orchestration luxuriante défendue par David Lively et l’Orchestre Symphonique de Bochum.