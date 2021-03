Joachim Raff, August Walter - Marie-Claude Chappuis, Swiss Orchestra, Lena-Lisa Wüstendörfer

Voici un nouveau label, Schweizer Fonogramm, qui propose à de jeunes interprètes de s’engager pour des musiques que l’on croyait disparues ou oubliées. Le tout avec un parfum suisse !

Ce sont deux premiers enregistrements en première mondiale que nous offrent le Swiss Orchestra et la cheffe Lena-Lisa Wüstendörfer.

On commence par découvrir le romantisme d’une neuvième symphonie d’August Walter, compositeur allemand né en 1821 à Stuttgart.

« Si je ne m’étais, à l’époque, pas rendu à Vienne, cette ville ultra conservatrice, et m’étais installé à Leipzig, au milieu du mouvement romantique, ma symphonie aurait sans doute eu un autre visage, plus imprégné de Mendelssohn et Schumann que de Mozart et Beethoven, qui ne sont toutefois pas méprisable comme modèle »

Autre grand moment de ce disque, une série de lieder d'un contemporain d'August Walter, le suisse Joachim Raff, né à Lachen en 1822. Ce dernier qui vivait sur les bords du lac de Zurich, fut un ami de Mendelssohn et de Liszt qui en fera son assistant et son protégé.