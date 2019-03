Les Indes Galantes Rameau

Le chef hongrois György Vashegyi poursuit son voyage sur les terres musicales françaises : depuis quelques années il enregistre, avec bonheur, le baroque du grand siècle et offre des versions lumineuses, simples et respectueuses des partitions qu’il aborde. Après Naïs et les Fêtes de Polymnie (deux disques récompensés par la critique musicale) c’est à nouveau Rameau avec l’un des chefs-d’œuvre du compositeur français : Les Indes Galantes.

Tout sonne juste : les tempi équilibrés, la distribution homogène, l’orchestre raffiné. C’est ici la version remaniée par le compositeur, trois ans avant sa mort, pour sa reprise à l’Académie royale en 1761, qui est enregistrée. Cette version historiquement informée tient compte des fruits de la recherche musicologique et du travail scientifique de Sylvie Bouissou, spécialiste de Rameau, qui travaille actuellement à l’édition de la partition pour la monumentale Rameau Opera Omnia (Bärenreiter).