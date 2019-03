Isabelle Faust revient à Bach

“Il se dégage de l’écriture de Bach une grande dignité et une évidente assurance, de même qu’une joie de vivre que l’on sent littéralement palpiter. Quelle vision d’harmonie et d’équilibre”. Ce sont les mots utilisés par Isabelle Faust lorsqu’elle avait enregistré les sonates et partitas il y a près de 10 ans. Depuis, la musique du cantor ne l’a jamais quittée. Elle nous a livré il y a un an sa vision des sonates avec le pianiste Kristian Bezuidenhout. Nouveau double disque Bach avec cette fois un orchestre à ses côtés. Accompagnée par l’akademie für alte musik Berlin, elle a souhaité explorer toute la variété et la palette sonore du violon de Bach : de la sonate en trio au double concerto en passant par l’Ouverture-Suite ou la sinfonia instrumentale.

Mais elle ne s’est pas arrêtée là : elle s’est également lancée dans la reconstruction d’œuvres dont la mouture originale pour violon a disparu, en partant des sources existantes comme la version pour clavecin et orchestre du Concerto en ré mineur. Un Bach aux tempi vifs et contrastés… Un Bach lumineux et coloré qui séduit dès la première écoute.

