Intégrale des symphonies de Beethoven par Andris Nelsons et l’Orchestre philharmonique de Vienne

“Ce qui rend cette musique unique c’est qu’elle défie le temps écrit le chef. Elle aurait pu être écrite n’importe quand car son destin est de frapper à notre porte, et elle continuera de frapper demain et le jour d’après”

“La musique n’est pas un musée” clame le chef dont l'idée est de nous faire entendre à quel point ce corpus, qui parle d’amour et de vie, de victoire et de combat, est encore d’actualité.

Les symphonies de Beethoven selon Nelsons sont conquérantes et victorieuses. L’orchestre philharmonique de Vienne, qui connaît ses partitions comme personne, rugit et explose. Le jeu est rapide, sec et tranché. Ce Beethoven va sûrement diviser mais son énergie impressionne.