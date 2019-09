Impromptus, valses et mazurkas de Chopin par Pavel Kolesnikov

Retour à Chopin aujourd’hui, avec un opus qui mêle impromptus, mazurkas, valses et fantaisies. Un voyage singulier que Pavel Kolesnikov entend bien marquer de son empreinte.

Son Chopin est travaillé, calculé, la beauté du son est à couper le souffle, les nuances millimétrées. Chaque pièce est un petit univers en soi, extrêmement bien pensé par le pianiste, trop pensé peut-être : certains trouveront ses interprétations trop maniérées et apprêtées.

Pourtant, dès les premières minutes, la clarté, la délicatesse et l’adresse de son jeu séduisent. Quant aux ornements très personnels, ils surprennent et charment l'oreille. Voilà un Chopin imaginatif et poétique aux mille saveurs.