Imagination - Raphaela Gromes

Un voyage romantique, virtuose et musical dans la fantaisie. Voilà ce que nous réserve le nouvel album de la jeune violoncelliste allemande et on vous en parle !

Née en 1991, Raphaela Gromes débute les cours de violoncelle à l'âge de 4 ans et encouragée par ses parents, tous deux violoncellistes professionnels. Sa première apparition en tant que soliste a lieu en 2005 avec le concerto pour violoncelle de Friedrich Gulda; elle sera alors très remarquée par le public et par la presse aussi. A seulement 14 ans, elle intègre l'Université de musique et de théâtre Felix Mendelssohn Bartoldy de Leipzig en tant qu'étudiante extraordinaire. Elle poursuit ensuite ses études à l'Université de musique et des arts du spectacle de Munich puis dans celle de Vienne.

D'autre part, plusieurs compositeurs tels que Dominik Giesriegel, Valentin Bachmann ou Mario Bürki lui ont déjà dédié des concertos pour violoncelle. Elle a, de plus, remporté de nombreux prix : première au concours Richard Strauss en 2012 et au concours de violoncelle solo du Conseil allemand de la musique en 2016.

Aujourd'hui, Raphaela Gromes revient avec un sixième album, Imagination chez Sony Classical. Plusieurs oeuvres connues du répertoire classique ont été arrangées pour cet opus, notamment la Valse de la Belle au bois dormant de Tchaïkovski, le Vol du bourdon de Rimsky-Korsakov ou encore le Scherzo du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn. Au total, ce sont 17 pièces poétiques et romantiques qui sont présentées. La plupart des oeuvres choisies sont issues du monde des contes de fées et pour refléter les couleurs vives des morceaux de l'album arrangés par le pianiste Julian Reim, la musicienne a invité plusieurs de ses amis à collaborer, dont le violoniste Daniel Dodds. En résumé, Raphaela Gromes nous embarque pour un voyage romantique, virtuose et musical dans le monde de la fantaisie !