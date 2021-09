Idylle - Joë Christophe & Vincent Mussat

La jeune scène française regorge de talents et aujourd'hui, c'est de Joë Christophe dont on vous parle.

Originaire d'un petit village du nord du pays, Joë commence la clarinette à l'âge de 7 ans dans une école de musique gratuite. Il se perfectionnera ensuite à Valenciennes pour atterrir au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où il terminera ses études. Il obtiendra d'ailleurs son diplôme avec les plus hautes distinctions dans la classe de Philippe Berrod et Arnaud Leroy.

Le clarinettiste n'attend pas l'obtention du diplôme pour remporter les prix. Il sera lauréat du Festival Musical d'Automne des Jeunes Interprètes 2017, de la Fondation Safran en 2018 et du CLUJ International Music Competition 2019 en Roumanie. Il obtient le 1er Prix ainsi que 6 prix spéciaux à l'ARD International Music Competition de Munich en 2019; ce qui lancera pleinement sa carrière d'interprète.

Le 3 septembre dernier est sorti son premier disque "Idylle" sur le label allemand Genuin Classics. Accompagné de Vincent Mussat, au piano, le jeune musicien explore les couleurs, les sentiments profonds ainsi que les traits d'humour propres aux répertoires français et anglais pour clarinette et piano.

Joë Christophe (clarinette) et Vincent Mussat (piano) interprètent Sonate pour clarinette et piano : I. Allegro tristamente, II. Romanza et III. Allegro con fuoco de Francis Poulenc. Extrait du concert Générations France Musique, le Live, enregistré le 05 octobre 2019.