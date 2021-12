Hodie Christus natus est - The Boston Camerata

Noël approchant, voilà une bonne occasion de vous présenter cet enregistrement de la chanteuse Anne Azéma et son ensemble, la Boston Camerata. L'album est paru chez Harmonia Mundi et propose une musique de Noël transcendante !

La Boston Camerata, avait déjà enregistré un opus dédié aux Noëls médiévaux sous la direction de son fondateur Joel Cohen. Depuis 2008, c'est son épouse, Anne Azéma, qui dirige cet ensemble exclusivement féminin. Aujourd'hui, la chanteuse nous présente un album reprenant le même thème mais dans un stylé bien différent de ce qui se faisait il y a presque 50 ans.

Evidemment, l'esprit demeure mais le résultat diffère. Noël au Moyen-Âge issus de sources les plus diverses, mêlant latin ecclésial, vernaculaires français, anglais, italiens et ibériques, ces magnifiques chants, hymnes et processionnels nous représentent les multiples manières avec lesquelles on a célébré la naissance du Christ pendant le Moyen Âge.

Au trio vocal féminin se mêlent harpe, vielle, cloches et instruments à vent : tous contribuent à restituer de façon touchante toute la tendresse, l’espoir et la joie des Noël anciens.

Un aperçu de la spiritualité de Noël de la France médiévale, de l'Italie, de l'Angleterre et de la Provence, y compris la musique de l'église et des chants de dévotion privée autour du thème joyeux de la Nativité. Sont inclus des chants à la Vierge Marie, des processions de Saint Martial de Limoges, des hymnes, des paroles et des ballades miracles chantées en latin, vieux français, vieux provençal et saxon, entrelacés de textes anglais médiévaux de la Nativité.