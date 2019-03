Haydn par le chef Giovanni Antonini

C’est une superbe intégrale que nous suivons depuis ses débuts, il y a quelques années maintenant : les symphonies de Haydn dirigées par le chef Giovanni Antonini. Haydn 2032, c’est le titre du projet du chef italien qui a prévu d’enregistrer les 107 symphonies du compositeur en vue du 300e anniversaire de sa naissance… en 2032 ! Chaque nouvel opus propose un thème. Ce 7e volume est intitulé GliImpresari, les impresarios… et il regroupe des pièces qui ont un point commun : elles furent d’abord des musiques de scène avant de devenir des symphonies. Le théâtre et le drame traversent donc ces pièces… Ce que le chef Giovanni Antonini a évidemment bien compris. Vitalité, brillance et théâtralité sont au programme de cette interprétation d’une folle expressivité.

Joseph Haydn

Symphonie n°67 en fa majeur : 1er mvt

Orchestre de chambre de Bâle

Giovanni Antonini, direction

Wolfgang Amadeus Mozart

Thamos roi d’Egypte

