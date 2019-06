Haydn – Mozart par Jérôme Hantaï

Dans la famille Hantaï, on vous parle souvent de Pierre, le génial claveciniste. Mais il y avait le père, Simon Hantaï - très grand peintre dont les toiles sont présentes à Pompidou. Il ne faudrait pas oublier Marc, le flûtiste ou Jérôme, le gambiste qui nous intéresse aujourd’hui.

Gambiste et passionné par les instruments à claviers qu’il collectionne. Ce premier Prix de viole de gambe à Bruxelles en 1984 est également un excellent pianofortiste. Ses enregistrements des œuvres pour violes de Marin Marais sont un must ! Le voici qu’il nous surprend aujourd’hui avec un disque Haydn-Mozart à la facture parfaite, à l’élégance directe et raffinée. Jérôme Hantaï, en pianiste, semble nous dire qu’il faut aller à l’essentiel. Le message de Haydn ou Mozart doit être livré sans détour, sans chichi, sans artefact. L’interprète a ici choisi un pianoforte allemand de la fin du 18e siècle.

Joseph Haydn

Sonate n° 36

Jérôme Hantaï (pianoforte)

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate en fa majeur n° 12

Jérôme Hantaï (pianoforte)