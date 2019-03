Haydn / Maxwell Quartet

Avec ce premier enregistrement, ces quatre jeunes écossais placent la barre haute. Inventivité, énergie rythmique et intonation irréprochable pour un programme pensé autour des 3 quatuors op. 71 de Haydn.

Entre chaque quatuor de Haydn, les Maxwell place une chanson populaire écossaise, source d’inspiration pour le compositeur comme pour les interprètes qui pensent que la musique populaire est la base de toute musique savante.

Et c’est vrai que Haydn n’hésite pas à puiser dans ce répertoire de l’humanité.

Le quatuor est formé des quatre amis qui ont grandi en jouant de la musique classique et folklorique dans les orchestres écossais. Ils viennent de recevoir le premier Prix du concours international de Trondheim.

Joseph Haydn

Quatuor à cordes n°55 en Ré Maj op 71 n°2 HOB III : 70 : 4. Allegretto

Maxwell Quartet

Joseph Haydn

Quatuor à cordes n°56 en Mi bémol Maj op 71 n°3 HOB III : 71 : 1. Vivace

Maxwell Quartet

James Scott Skinner

The rosebud of Allenvale / Guardswell and Truly / The hurricane - arrangement pour quatuor à cordes

Maxwell Quartet