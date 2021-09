Haydn 2032, Vol.10 : Les heures du jour - Giovanni Antonini & Il Giardino Armonico

Pendant plus de trente ans, Haydn sert la famille Estherazy et s'engage auprès du prince à lui réserver la totalité de ses compositions. Pourtant, tel ne fut pas le cas. Le prince, grand amateur de musique et conscient du génie de son employé, ne le traitera jamais comme un simple laquais et ne saura résister à la demande extérieure du public et des éditeurs. Il laisse à Haydn le champ libre pour déployer son génie et la clause d'exclusivité disparait.

Durant toutes ces années, le musicien compose plus d'une centaine de symphonies et expérimente comme personne ne l'a fait auparavant ! Le prince, commanditaire de l'oeuvre, désirait montrer combien son orchestre était d'une grande qualité et que son compositeur était d'une inventivité sans nom.

"Les Heures du jour" est consacré aux symphonies No. 6, No. 7 et No. 8 : "Le matin", "Le midi" et "Le soir". Avec son orchestre, Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini relève le défi et continue dans l'interprétation de l'intégrale des 107 symphonies de Haydn.

Le disque se termine par un autre compositeur : Mozart et sa Sérénade en ré majeur, probablement écrite pour un bal masqué.