Haïti mon amour - Célimène Daudet

La main sur le cœur, les yeux fermés, telle une madone haïtienne, concentrée devant un tableau plein de couleurs. "Haïti mon amour" est le titre du dernier disque de la pianiste Célimène Daudet, consacré à un répertoire que l’on ne connait pas.

« Haïti a longtemps été pour moi un pays lointain – celui de ma mère, pas vraiment le mien. J’ai grandi entourée de tableaux naïfs haïtiens, et je me souviendrai toujours de ceux, vivants et rieurs, qui coloraient ma chambre de petite fille. »

C’est aujourd’hui le pendant musical de ces souvenirs que nous propose la pianiste.

« Bien des années plus tard, je ressentis le besoin profond et impérieux d’aller à la rencontre de mes racines haîtiennes. »

Haïti mon amour est donc un album plus personnel, dédié au pays de sa mère. Elle y explore l’univers musical des compositeurs haïtiens Ludovic Lamothe, Justin Elie et Edmond Saintonge, formés pour certains au Conservatoire de Paris. Leurs œuvres permettent de retracer un pan de l’histoire haïtienne de l’aube du XXe: elles explorent l’univers vaudou, dépeignent un métissage culturel fort et nous donnent un témoignage de la culture traditionnelle haïtienne. Fasciné par Chopin qui

l’influença beaucoup, Ludovic Lamothe fut même surnommé « le Chopin noir » tant sa musique onirique, profondément sensible et lyrique, s’en approche. Autant de joyaux inédits qui n’attendent qu’à être partagés et connus !

Programme du disque

1. L. Lamothe : Feuillet d’album n°1

2. J. Elie : Chants de la montagne n°1 « Echo-Isma o »

3. L. Lamothe :Danza n°4

4. J. Elie : Méringue populaire haïtienne n°2

5. E. Saintonge : Élégie – Méringue

6. L. Lamothe : Danza n°1 « Habanera »

7. J. Elie : Méringue populaire haïtienne n°4

8. L. Lamothe : Icônes vaudouesques, Loco

9. J. Elie : Chants de la montagne n°2 « Nostalgie »

10. L. Lamothe : Feuillet d’album n°2

11. J. Elie : Méringue populaire haïtienne n°1

12. L. Lamothe : Danza n°3

13. F. Chopin : Chants Polonais, op. 74, Printemps