Giovanni Girolamo Kapsperger par Jonas Nordberg

Passionné par la facture des instruments, par les rythmes répétitifs, par les mélodies entêtantes, Kapsperger est peut-être l’ancêtre de la musique folk.

Sous les doigts du génial Jonas Nordberg, diplômé du Mozarteum de Salzbourg, aussi à l’aise sur instruments anciens qu’avec une guitare électrique, cette musique sonne étrangement contemporaine. Elle pourrait avoir été écrite il y a quelques heures seulement.

Jonas Nordberg ne fige plus de frontières entre les styles, les époques et les genres. Son parcours en témoigne : qu’il accompagne la soprano Ruby Hughes, des danseurs où qu’il donne une performance contemporaine ; son jeu est libre, techniquement parfait, séduisant par ses recherches mélodiques et surtout émouvant par sa simplicité, son immédiateté.