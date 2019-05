Georg Philipp Telemann : Michaelis Oratorium chez CPO

Telemann est sans doute le compositeur le plus chanceux depuis quelques années. Son œuvre, qui revendique la diversité, la variété, est aujourd'hui enregistrée à tour de bras ; on ne cesse de faire de nombreuses découvertes.

L'œuvre de Telemann est fortement lié à la ville de Hambourg, haut lieux de la musique depuis des siècles. Lieux de froid et de brumes où il fait bon se réfugier dans les églises ou les cafés pour y faire de la musique. Hambourg aura également Brahms, et aujourd'hui Hambourg à l'une des plus belles Philharmonies d'Europe.

L'oratorio Michaelis a été composé en 1762 pour la nouvelle église St Michaelis de Hambourg. C'est une œuvre de la construction, de la joie, une partition entraînante et pleine d'allégresse ; une œuvre de la célébration : L'histoire prend vie ici. La version de l'Académie de Cologne dirigée par Michael Alexander Willens est extrêmement vivante, colorée, festive, énergique et enivrante.

Georg Philipp Telemann

Komm wieder, Herr, zu der Menge der Tausenden in Israel TWV 2 : 12 : Ein Vorspiel des Tages (Choeur)

Kölner Akademie

Michael Alexander Willens, direction

Georg Philipp Telemann

Komm wieder, Herr, zu der Menge der Tausenden in Israel TWV 2 : 12 : Verstreut gewesne Herde (Air Soprano) / Liebster Jesu, wir sind hier (Choral) / Choral / Herr Gott, dich loben wir (Choral)

