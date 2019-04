Geneva Competition Piano Laureates 2015

Parmi les premiers Prix : Friedrich Gulda, Victoria de Los Angeles, Aurèle Nicolet, Maurice André, Martha Argerich, Mauricio Pollini, José van Dam, Christian Zacharias, Emmanuel Pahud, Alan Gilbert pour la direction d’orchestre, la liste est longue et vertigineuse car pratiquement tous les lauréats ont fait depuis une belle carrière.

Dans ce coffret de trois disques, on voit passer quelques noms que nous connaissons comme

Nicolas Stavy, 2e Prix en 2001 ou encore le français Lorenzo Soulès qui avait 20 ans au moment de sa victoire. Un pianiste étonnant qui n’est pas passé par le conservatoire de Paris, mais qui à 13 ans est parti étudier en Allemagne avec Pierre Laurent Aimard. Lors du concours, il avait choisi le Liszt le plus moderne.

Franz Liszt

Grande étude de Paganini en sol dièse min S 141 n°3 (La campanella)

Pallavi Mahidhara (piano)

Franz Liszt

Années de pèlerinage 3ème année Italie S 163 : 3. Aux cyprès de la villa d'Este, thrénodie II

Lorenzo Soulès (piano)