Gateways est le deuxième album pour Deutsche Grammophon du chef d’orchestre chinois Long Yu, à la tête de l'Orchestre symphonique de Shanghai. Dédié aux oeuvres majeures du compositeur chinois Qigang Chen, de Rachmaninov et Kreisler, l’album célébrera le 140ème anniversaire du plus vieil orchestre de Chine et son premier enregistrement studio sur Deutsche Grammophon, avec le concours du violoniste Maxim Vengerov.

Fritz Kreisler

Tambourin Chinois

Maxim Vengerov (violon)

Shangaï Symphony Orchestra

Long Yu (direction)

Serge Rachmaninov

Danses Symphoniques

Shangai Symphony Orchestra

Long Yu (direction)

Qigang Chen

Le joie de la souffrance

Maxim Vengerov (violon)

Shangaï Symphony Orchestra

Long Yu (direction)