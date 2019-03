La parade française de Neeme Järvi

A 81 ans, le chef Neeme Järvicontinue à diriger et à enregistrer avec la même énergie. Le musicien estonien défend depuis longtemps la musique de notre pays. Il a souvent dit qu’il l’aimait particulièrement : et il a donc aujourd’hui choisi de mettre en lumière trois musiques de ballet français. IL nous fait entendre Hérodiade de Massenet et les Amours de Jupiter de Jacques Ibert ; mais ce sont surtout les Forains d’Henri Sauguet qui ont attiré notre attention. Partition enjouée et brillante qui connut un succès immédiat lors de sa création en mars 1945 sous la baguette d’André Cluytens… Quelques mois plus tard, la présentation de la chorégraphie de Roland Petit renforce la gloire de l’œuvre.

L’œuvre est aujourd’hui trop rarement enregistrée. Nous assistons pourtant à “une vraie fête de la jeunesse et de la danse” comme le disait Jean Cocteau. Une partition peuplée de magiciens, de clowns ou autres sœurs siamoises, qui stimule notre imaginaire.