Franck : Hulda - Orchestre Philharmonique de Freiburg, Fabrice Bollon, © *

Longtemps ignoré, cette oeuvre du compositeur belge César Franck refait surface grâce à Fabrice Bollon et l'Orchestre Philharmonique de Freiburg. Le disque est paru en octobre dernier chez Naxos.

Il aura fallu plus d'un siècle pour découvrir la première version intégrale de cet opéra de César Franck.

Hulda, composée entre 1879 et 1885 ne sera jamais montée sur scène du vivant de son compositeur. L'opéra est basé sur une pièce de l'écrivain norvégien Bjørnstjerne Bjørnson. L'histoire, qui se déroule en Norvège au xie siècle, raconte la vengeance de Hulda sur Aslak et son clan, qui ont tué sa famille. Le sujet dépeint la jeune femme comme une victime, avec sa foi en la nature, mais également la souffrance des femmes causée par les hommes.

La musique de Franck met en scène des clans déchaînés, des meurtriers sanguinaires et des vies brisées, mais aussi des moments d'exquise tendresse dans cette reprise acclamée d'un chef-d'œuvre oublié qui place le rôle de Hulda parmi les grandes héroïnes tragiques de la scène.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Il s'agissait d'un réel défi donc pour l'Orchestre Philharmonique de Freiburg et Fabrice Bollon qui ont réussi à nous livrer une interprétation raffinée de cet opéra longtemps oublié.