Francesco Venturini : Concerti - La Festa Musicale

Connaissez-vous Francesco Venturini ? Comme son nom de l’indique pas, il serait né à Bruxelles autour de 1675. Les musiciens de La Festa Musicale nous font découvrir ses concertos de chambre.

On ne sait rien de la jeunesse de Francesco Venturini, ni de sa formation. On retrouve sa trace en 1697 : il se marie à Hanovre et il est engagé l’année suivante comme violoniste à l’orchestre de la cour, sous le nom de François Venturini. Il est alors présenté comme un musicien français. Il devient ensuite maître de chapelle à la cour, un poste qu’il occupera jusqu’à la fin de sa vie en 1745.

Une découverte réjouissante que le programme de ce disque où l'on découvre des pages souvent joyeuses, rehaussées de quelques percussions ou autre machine à vent.

La musique est très différente selon les mouvements ou le choix des instruments : les instruments concertants ne sont d'ailleurs jamais les mêmes.

Certaines partitions ont été retrouvées en Suède et font ici l'objet d'un premier enregistrement mondial par l'ensemble baroque La Festa Musicale qui nous vient d’Allemagne du Nord et a vu le jour en 2014.