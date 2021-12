Four visions of France - Daniel Müller-Schott

Daniel Müller-Schott retrace les alternances de passion et de retenue ayant marqué la musique française au cours des 150 dernières années. De Saint-Saëns à Fauré en passant par Honegger et Lalo, le musicien nous livre 4 visions de la France.

Un violoncelliste jouant les étoiles du ciel, des performances à la fraîcheur gagnante de la redécouverte... Voilà ce qu'on peut lire à propos de Daniel Müller-Schott. Né en 1976 à Munich, il débute tôt l'apprentissage du violoncelle.

A 15 ans, il suscite beaucoup d'enthousiasme lorsqu'il remporte, en 1992, le premier prix du Concours International Tchaikovsky pour les jeunes musiciens de Moscou.

Depuis, sa carrière ne fait qu'évoluer, il se produit avec les musiciens et chefs les plus réputés parmi lesquels Vladimir Ashkenazy, Charles Dutoit, Kurt Masur ou encore André Prévin. Les enregistrement se succèdent aussi et reçoivent, chaque fois, de bonnes critiques.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

En septembre dernier, accompagné du Deutsches Symphonie Orchester de Berlin dirigé par Alexandre Bloch, il a sorti un album consacré à la France ou plutôt quatre visions bien distinctes de la musique française. Du Saint-Saëns de 1872 avec ses couleurs claires et sa transparence impressionniste, on passe ensuite au Concerto pour violoncelle de Honegger de 1929, empreint de l'influence de Stravinsky et du jazz. Le Concerto en ré mineur de Lalo datant de 1846 apporte quant à lui des couleurs plus sombres. Ajoutez le romantisme chaleureux de Fauré et vous obtiendrez un album délicieux dont la critique na tarit pas d'éloges encore une fois !