Haendel : Rodelinda - English Concert, Harry Bicket

"Rodelinda" de Haendel, grand succès de l’année 1725. Une oeuvre que le chef d'orchestre Harry Bicket connaît bien car il la joue depuis le milieu des années 90 et en a donné une mémorable performance en 2004 au Met de New York avec la soprano Renée Fleming.

C'est donc tout naturellement qu'Harry Bicket a choisi de faire figurer l’opéra dans sa discographie. Cependant, il n’a pas été facile d’enregistrer cette œuvre avec les normes sanitaires imposées cette année : "un véritable casse-tête" confie le chef.

Rodelinda est une œuvre très riche et surtout très moderne puisque l’héroïne principale se bat dans une société dominée par les hommes.

L’opéra a été écrit pour les plus grandes voix de l’époque. Il fallait donc des chanteurs exceptionnels pour relever le défi ! Deux d’entre eux ont particulièrement brillé et retenu l’attention des critiques les plus exigeants : Lucy Crowe, qui tient le rôle-titre, mais aussi le contre-ténor Iestyn Davis qui "a volé la vedette avec une succession d’arias d’une pureté et d’une ardeur célestes" écrit le BBC Magazine.